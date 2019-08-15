Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin baskısının ardından geri adım atan ABD heyeti, geçen hafta Ankara’da Millî Savunma Bakanlığında birbiri ardına toplantılar düzenledi. Askerî heyetler arasında yapılan detaylı görüşmelerin ardından Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması ve bunun da Türkiye ve ABD tarafından koordineli şekilde tesis edilmesi kararlaştırıldı. Mutabakatın ardından iki ülke askerlerinin sınır hattında Müşterek Harekât Merkezi kurması konusunda görüş birliğine varıldı.



ŞANLIURFA’DA İNCELEME

Ankara’da yapılan toplantıların ardından ABD’nin ilk askeri heyeti Pazartesi günü havayoluyla Şanlıurfa’ya geldi. Türk askerlerin eşlik ettiği biri albay ikisi binbaşının da aralarında olduğu altı kişilik ABD askerî heyeti, Şanlıurfa’nın sınır hattında bulunan terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Telabyad ile komşu olan Akçakale ilçesine geldi. Türk ve ABD askerî heyeti, Akçakale’de bulunan 3. Hudut Alay Komutanlığında uzun süre toplantı yaptı.



KAPALI KAPILAR TOPLANTISI

Kamuoyunun gözünün çevrili olduğu Akçakale’de bulunan ABD ve Türk askerî heyeti, Hudut Alay Komutanlığında sınırlı sayıda ismin katıldığı dar kapsamlı toplantılarını sürdürüyor. Kapalı kapılar ardında yapılan ve Suriye’nin kuzeyini gösteren haritanın üzerinde konuşulan toplantılarda iki ülke askerleri birçok konuda uzlaşıya vardı. Güvenli bölge kapsamında kurulacak Müşterek Harekât Merkezinin altyapı kurulum çalışmaları ile kritik fonksiyonlarının tesisi sağlandı. Toplantılarda, güvenli bölgenin tesis edilmesinin ardından iki ülke askerlerinin yapacakları devriye görevi sırasında kullanacakları güzergâhlar ile zırhlı araçların Suriye’ye hangi noktalardan gireceği saptandı.



ANKARA’NIN TAVRI NET

Devam eden Müşterek Harekât Merkezine ilişkin görüşmelerde iki ülkenin askeri heyetlerinin üzerinde uzlaşıya varamadığı tek konu ise Güvenli bölgenin Türkiye sınırından kaç kilometre derinlikte oluşacağı. ABD askerleri derinliğin Türkiye sınırından itibaren 15 kilometre olması ve bu bölgenin silahlı terörist unsurlarından arındırılmasını teklif etti. Bu teklifi kabul etmeyen Türk heyet ise derinliğin 40 kilometre olması, aksi halde ise Türkiye sınırına 32 kilometre mesafedeki Rakka-Halep-Haseki Otoyolu’na kadar uzanmasını istedi. Türk heyet, sınır hattından en az 32 kilometre derinliğe ulaşılmasının, Türkiye sınırındaki kentlerin teröristlerin elindeki roket, havan ve ağır silahların menzilinden çıkması için zaruri olduğundaki ısrarını yineledi. Derinliğin kaç kilometre olacağı konusu henüz netlik kazanmazken, Türkiye en az 32 kilometre derinlik talebinden vazgeçmeyeceğini ABD’li heyete iletti.



GÖRÜŞMELER OLUMLU SONUÇLANIRSA...

On noktada üs kurulacak

Türkiye ile ABD arasındaki görüşmelerin müspet sonuçlanması ve güvenli bölgenin tesis edilmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin kuzeyinde ilk etapta 10 noktaya üs bölgesi kurulacağı kaydedildi. Askerî yetkililer, ilk etapta Fırat’ın doğu bölgesinde kalan Suriye’nin Ayne’l-Arap, Telabyad, Rasulayn, Kamışlı, Derbesiye, Amude bölgeleri başta olmak üzere 10 noktada üs kurup zırhlı araçlarla burada gözlem noktaları oluşturmasının planlandığını bildirdi. TSK’nın ilerleyen süreçte ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni üs noktaları kuracağı ve güvenli bölgedeki etki alanını artırarak sivillerin geri dönüşünün desteklenmesine de katkı sağlayacağı belirtildi.



SINIRA EK TAKVİYE

Anlaşma sonrasında ABD askeri gelecek

Müşterek Harekât Merkezi kurulması için ABD ve Türk askerî heyetleri arasında devam eden görüşmelerin olumlu neticelenmesinin ardından ABD’nin güvenli bölge’de yapılacak devriye görevinde yer alacak askerlerinin de Türkiye’ye geleceği belirtildi. ABD’den gelecek askerlerin bir bölümünün Türkiye’de kalacağı, bir bölümünün ise Suriye kuzeyindeki mevcut üslere takviye olarak sınırın diğer tarafında görevlendirileceği kaydedildi. Öte yandan ABD ve Türk askeri yetkililerinin Müşterek Harekât Merkezi kurulmasına yönelik çalışmaları yürüttüğü Akçakale’ye, askerî araç sevkiyatı aralıksız sürüyor.



B- C PLANLARI HAZIR

Harekât seçeneği masada duruyor

Yerlerinden edilmiş sivillerin geri dönüşlerinin desteklenmesini hedefleyen Türkiye, bu konudaki kararlılığını sık sık dile getiriyor. Son gelişmelerin ardından güvenli bölge uygulamasının rafa kalkması hâlinde de Türkiye sınır ötesi harekât seçeneğini gündemde tutuyor. Aylardır muhtemel bir harekât için Fırat’ın doğusundaki sınır hattına zırhlı araç ve personel takviyesi yapan TSK’nın, güvenli bölge uygulamasından vazgeçilmesi durumunda Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekâtı gibi Fırat’ın doğusunu da teröristlerden arındırmak için askeri operasyon düzenlemesine kesin gözle bakılıyor.