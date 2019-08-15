Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lisans ve yüksek lisansını Pakistan Karaçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlayan Ali Şahin, Türkiye’ye döndükten sonra Pakistan’ı merkez alan Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi’ni (GASAM) kurdu ve ulusal medyada Pakistan analizleri yaptı.Şahin, AB Bakan Yardımcılığı döneminde, Peşaverli bir anne olan Manra Bibi’nin kendisine yazdığı bir mektup üzerine, Bulgaristan sınırında donarak hayatını kaybeden 23 yaşındaki oğlu Salman Khan’ın cenazesini kendisine kavuşturdu. Bu olay ve acılı anne Manra Bibi’nin Ali Şahin’e yazdığı mektup, Pakistan kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.



İki ülke ilişkilerine önemli katkılar sağlayan Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Türkiye-Pakistan Parlamentolararası Dostluk Gurubu başkanlığını da yürütüyor. Ali Şahin Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Şahsımı Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah Devlet Nişanı’na layık gören Pakistan Cumhurbaşkanı Sayın Arif Alvi’ye ve Aziz Pakistan halkına sonsuz saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı. Pakistan devlet nişanı, Pakistan’a ve Pakistan ilişkilerine değer katan siyasetçi, sanatçı, sporcu, bilim adamı ve iş adamları içinden seçilen adaylara Pakistan devleti tarafından takdim ediliyor.