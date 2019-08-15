Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü sebebiyle yayımladığı mesajda, küresel çapta eğitimdeki yetersizliğe vurgu yaptı. Guterres, günümüzde eğitim veren okulların, gençleri teknoloji devrimine doğru yönlendirmek için ihtiyaç duyulan gerekli donanım ve becerilere sahip olmadığını söyledi. Guterres, günümüz eğitiminde yaşanan krizin dışında, öğrencilerin sadece öğrenmeyi değil nasıl öğreneceklerini de öğrenme durumunda olduklarını kaydetti. Gençlik Günü münasebetiyle araştırmalar da yayınlandı. Son araştırmaya göre, düşük gelirli ülkelerde insanların yalnızca yüzde 10’u lise eğitimini tamamlayabiliyor. Küresel nüfusun yüzde 40’ı konuştukları dilde veya anadillerinde eğitim alamıyor. Orta eğitim çağındaki mülteci çocukların neredeyse yüzde 75’i okula gidemiyor. Yaklaşık 24 milyon çocuk ülkelerinde yaşanan iç çatışma ve savaşlar sebebiyle hiçbir eğitim alamıyor.