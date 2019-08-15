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UEFA Süper Kupa Finalinde sahaya giren youtuber mahkemeye sevk edildi
15.08.2019 - 16:17 | Son Güncelleme: 15.08.2019 - 16:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
UEFA Süper Kupa Finalinde sahaya giren youtuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 4 arkadaşı, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.
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643906 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/643906.aspx
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