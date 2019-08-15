İç güvenlik operasyonları kapsamında 12-13 Ağustos tarihlerinde Erzincan-Kemah  ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Terörden Arananlarda 600 Bin TL ödülle Turuncu Liste'de yer alan; sözde Munzur Gücü Sorumlusu olarak faaliyet gösteren Fikri  kod adlı  Ahmet Boyraz olduğu tespit edildi.

Söz konusu terörist;  27 Ağustos 2015 tarihinde, Erzincan Kemah ilçesi Uluçınar köyünde 1 vatandaşın şehit edilmesi ve 2 aracın yakılması olayının failidir.