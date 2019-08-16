Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Rıdvan Duran atandı. Konuya ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre görevden alınan Yakup Karaca'nın yerine Basın İlan Kurumu Genel Müdürü olarak Rıdvan Duran atandı.