Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Rıdvan Duran atandı. Konuya ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre görevden alınan Yakup Karaca'nın yerine Basın İlan Kurumu Genel Müdürü olarak Rıdvan Duran atandı.
Rıdvan Duran Basın İlan Kurumu Genel Müdürü olarak atandı
16.08.2019 - 01:33 | Son Güncelleme: 16.08.2019 - 01:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Görevden alınan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca’nın yerine Basın İlan Kurumu Genel Müdürü olarak Rıdvan Duran atandı.
Etiketler : Rıdvan Duran,Basın İlan Kurumu Genel Müdürü,
643986 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/643986.aspx
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