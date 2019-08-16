Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyükelçi Divanlıoğlu, Türkiye’nin uluslararası alanda Arakanlı Müslümanlara (Rohingyalar) destek faaliyetlerine öncülük ettiğini, bu desteğin üç boyutta sürdürüldüğünü söyledi. İlk boyutun, uluslararası platformlar olduğunu vurgulayan Divanlıoğlu, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) gibi uluslararası platformlardaki girişimlerde aktif yer aldığını dile getirdi. Türkiye’nin bu konuda ikinci bir gündeminin bulunmadığının altını çizdi. Türkiye’nin desteğinin ikinci boyutunun “sahadaki faaliyetler” olduğunu söyleyen Divanlıoğlu, şöyle devam etti: Türkiye’nin Arakan konusundaki tutumu, yürüttüğü ‘sahada ve masada aktif ve güçlü diplomasi’ politikasının bir örneğidir. Bu konuda da hem sahada hem de masadayız.

Divanlıoğlu, Arakanlı Müslümanlara verilen desteğin üçüncü boyutunun da “Myanmar ile diyalog” olduğunu ifade ederek, “Biz bütün bunları Myanmar yönetimiyle diyalog içinde yapabiliyoruz” diye konuştu. Divanoğlu, Türkiye ve Myanmar’ın ikili diyaloğu geliştirerek birbirini daha iyi tanımasından yana olduklarını belirterek “Türk Hava Yolları Myanmar’a gelsin istiyoruz. Arakanlılar dışında Türkiye’ye çok özel sevgi ve saygı duyan 2 milyon Müslüman var” diye konuştu.