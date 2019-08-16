Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzincan’ın Kemah ilçesinde aralarında PKK’nın sözde üst düzey sorumlularının da olduğu değerlendirilen üç teröristin etkisiz hâle getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı. Bölgede arazi taraması yapan Mehmetçik, 12 Ağustos Pazartesi günü Acemoğlu Kabanı çevresinde bir terörist tespit etti. Kaçmaya çalışıp bölgedeki bir mağaranın alt kısmına gelen terörist, aynı gün yaklaşık 70 metre yükseklikteki mağaraya halatla tırmanmaya çalışırken SİHA ile etkisiz hale getirildi. Operasyon sonrası bölgedeki diğer teröristlerin de öldürülmesi için sıcak noktaya çok sayıda seçkin jandarma timi sevk edildi. Timler, öldürülen teröristin girmeye çalıştığı mağaranın yerini belirleyerek içerisindeki diğer teröristlerin kaçma ihtimaline karşın çevreyi sararak gerekli tedbirlerini aldı. Dik bir uçurumda yer alan mağaranın hakim tepelerine timler konuşlandırıldı.



ÖNCE “TESLİM OL” ÇAĞRISI

Gerekli tedbirlerin ardından mağaradaki teröristlere “Teslim ol” çağrısında bulunuldu. Gece boyu nöbet tutan Mehmetçiğin çağrılarına teröristler ateşle karşılık verdi. Uçurumdaki girişi dışında başka giriş çıkışı bulunmayan mağaraya günün ağarması sonrası nefes kesen bir operasyonla düğmeye basıldı. Önce hâkim tepeye konuşlanan timler farklı noktalardan yoğun şekilde mağarayı ateş altına aldı. Böylece dikkati dağıtılan teröristlerin mağaradan çıkıp operasyon timlerine saldırı yapması önlenirken operasyon timi de uçurumlarla kaplı sarp araziden ilerleyerek mağaranın girişine geldi.



BURUN BURUNA ÇATIŞMA

Mağaraya girerek, teröristlerle adeta burun buruna kahramanca çatışmaya giren operasyon timi, iki teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Yapılan incelemede, öldürülen teröristlerin mağarayla bağlantısı olan bir başka mağara daha tespit edildi. Aramalarda, teröristlere ait olan ve genellikle örgütün sözde sorumlularının kullandığı bir M-16 marka makineli tüfek, bir Kalaşnikof piyade tüfeği, çok sayıda el bombası, bir telsiz ve çeşitli gıda ile hayat malzemesi ele geçirildi. Mağaralar ise imha edildi.