Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA - Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan ‘güvenli bölge’ kapsamında, Şanlıurfa’da kurulacak Müşterek Harekât Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bölgede altyapı ve lojistik çalışmaları sürerken sınırın sıfır noktasında Türk ve ABD’li askerî yetkililer çalışmalarına hız verdi. Bölgeye daha önce altı kişilik ABD’li askeri intikal ederken, dün de ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki ABD’li askerî heyet, Genelkurmay Başkanlığını ziyaretin ardından Şanlıurfa’yı geçti.



GÜVENLİ BÖLGE FİİLİYATA GEÇTİ

Müşterek Harekât Merkezinin konuşlanacağı yer için istişareler sürüyor. Harekâtın Akçakale’den yönetileceği ve merkezinin de 3. Hudut Alay Komutanlığı olacağı belirtiliyor. Şanlıurfa sınır hattındaki üç noktadan (Suruç, Akçakale, Ceylanpınar) harekâtın başlaması planlanıyor. Güvenli bölgenin fiilen uygulanmaya başlandığına dikkat çekilirken İHA’ların keşif ve gözetleme faaliyetlerine başlamasıyla Fırat’ın doğusundaki hava sahası da TSK’ya açılmış oldu. Böylece ilk kez TSK’ya ait hava unsurları bölgede uçuş yaptı. TSK’nın bir sonrası adım olarak Suriye’nin kuzeyinde 10 noktada askerî üs kuracağı belirtiliyor.



SIFIR NOKTASINDA BULUŞMA

Diğer taraftan, bölgedeki görüşme trafiği de devam ediyor. Altı kişilik ABD’li askerî heyet geçtiğimiz haftadan bu yanan Şanlıurfa’da bulunurken dün de ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki askerî heyet Şanlıurfa’ydı. Yine, Diyarbakır 7’nci Kolordu Komutanlığından bir heyet de önceki gün bölgeye geldi. 2. Ordu Komutanlığına görevine de vekâlet eden 7’nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla başkanlığındaki bir heyet, 3. Hudut Alay Komutanlığındaki görüşmelere katılıyor.

Güvenli bölge sürecinin Menbiç’teki gibi olmayacağını vurgulayan askeri kaynaklar, oyalanmaya ve zaman kazanma taktiklerine izin verilmeyeceğinin altını çiziyor.



PENTAGON’DAN AÇIKLAMA

ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) güvenli bölgeye ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma hedefiyle varılan anlaşmanın aşamalı olarak hayata geçirileceği, bazı adımların hızla atılması için hazırlıklar yapıldığı belirtildi. Pentagon sözcüsü Sean Robertson AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, bazı operasyonların yakın zamanda başlayacağını söyleyerek “Şu an Türk askerî muhataplarımızla birlikte Ortak Koordinasyon Merkezi için alternatifleri gözden geçiriyoruz. ABD, Türkiye ile istişareler sürerken bazı eylemleri hızla başlatmaya hazırlanıyor” dedi. Güvenli bölgenin uzunluğu ve derinliği konusunda ise belirsizlik sürüyor.