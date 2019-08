Türkiye Gazetesi

Türkiye ve ABD’nin ortaklaşa yürüttüğü, Suriye’nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölge, iç savaş sebebiyle evlerini terk eden Suriyeli siviller için umut oldu. Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine yerleşen ve günün büyük bölümünü sınır hattında, birkaç yüz metre uzaklıktaki evlerini izleyerek geçiren Suriyeliler, bir an önce güvenli bölgenin oluşturulmasını ve evlerine dönmeyi istediklerini söyledi.



Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, Suriye’nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölgenin, yurtlarını zorunlu terk edenler için umut olduğunu söyledi. Cuma, bölgenin güvenli hale getirilmesiyle yüz binlerce kişinin, Fırat’ın doğusuna yeniden döneceğini belirtti.

Cuma, “ABD’nin geçmişten bu yana yaptıkları bu süreçte bizi tedirgin ediyor. Türkiye’nin varlığı ise en büyük umudumuz. Bu süreçte Türkiye ve biz Suriyeliler, bölgenin güvenli hale gelmesi için 32 kilometrelik derinliği önemsiyoruz. Türkiye’de yaşayan Suriyeliler ile temas halindeyiz ve bu insanlar vatanlarına dönüş izin hazırlanıyorlar” dedi.



Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih de, bölgenin güvenli hale gelmesi ve terör örgütünün temizlenmesiyle çok sayıda Suriyelinin dönüş yapacağını söyledi. Vecih, “Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları sonrası nasıl evlerimize döndüysek bu bölgede de evlerimize döneriz. Anlaşma nasıl olursa olsun içinde Süleyman Şah Türbesi de eski yerine dönsün. Bu atamızın türbesini Türkmenler olarak biz koruyacağız” dedi.



ABD’YE GÜVENMİYORUZ AMA...

Mustafa en-Nasır: Evimize 1 kilometre uzaktayız ama sahip olduğumuz tüm varlıklarımız şu anda teröristler tarafından işgal edilmiş durumda. Bunun için de bir an önce Türkiye’nin bölgeyi güvenli hale getirmesini istiyoruz. ABD ile yapılan görüşmeler bizi umutlandırdı. ABD’ye güvenmiyoruz ama Türkiye’nin varlığı bizi sevindiriyor ve evimize dönmek adına hepimizi umutlandırıyor.



Ahmet el-Eşup: Bir an önce ülkeme dönmek istiyorum. Bunun için Türkiye’nin, Fırat’ın doğusunu askeri harekat veya güvenli bölge uygulaması ile teröristlerden arındırmasını bekliyorum.

Hüseyin el-Salih: Ben ailemle yeniden Tel Abyad’a dönmek istiyorum. Hâlâ orada akrabalarım var ve maalesef teröristlerin baskısı altında zorunlu olarak yaşamlarını sürdürüyor. Geri dönünce ilk işim, arabamın deposuna yakıt doldurmak ve bitene kadar tüm sokaklarını dolaşmak olacak.

Deham Kuveyis: Bu haber bizi ülkede savaş bitmiş gibi sevindirdi. 7 yıllık vatan özlemimiz inşallah sona erecek.

Raad Suphi: Bu gelişme bizler için bayram niteliğinde... PYD/PKK da bölgeden çıkacak ve inşallah evlerimize güven içinde dönebileceğiz.

Ahmet Merği: 7 yılda 14 bayramı vatanımızdan ayrı geçirmek çok acı bir durum. Her bayram içimizde bir acı var.



EVLERİ 1 KİLOMETRE UZAKTA...

Boş zamanlarında sınır hattına gelen ve 1 kilometre uzaktaki evlerini uzaktan izleyen Tel Abyadlılar, son günlerdeki gelişmelerin ardından kentlerine dönebilmek için Türkiye’nin bir an önce güvenli bölgeyi hayata geçirmesini arzuladıklarını söyledi.