Şanlıurfa’daki birliklerde inceleme ve denetleme yapan Akar, ardından konuya ilişkin özetle şu bilgileri verdi:

- Müşterek Harekât Merkezi için belirlenen takvim şu ana kadar aksaksız uygulandı. Bundan sonra da aynı şekilde uygulanmasını bekliyoruz. Bunu yakından takip ediyoruz. Merkez tam kapasiteyle önümüzdeki hafta çalışmaya başlayacak.

- Hava sahasının kontrolü konusunda da ABD’li müttefiklerimizle stratejik ortaklık ruhuna uygun şekilde görüşmelerimizi sürdürdük. Hava sahasının kontrol ve koordinasyonu ile birçok konuda genel olarak anlaştık.

- Müttefiklerimizin teröristlerle, YPG ile iş birliği yapmasının bizim açımızdan hiçbir izahı yoktur. Bunun bir an önce bitmesini, sonlanmasını bekliyoruz.

- Tabii ki bu her şeyin bittiği anlamına gelmiyor, çalışmalar sürecek. TSK’yı temsilen toplantıda bulunan arkadaşlarımız ve ABD’li muhataplarınca PKK’dan hiçbir farkı olmayan YPG’nin bölgeden çıkarılması ve bunların elinde mevcut olduğunu bildiğimiz ağır silahların toplanması konusunda mutabakat sağlandı. Ayrıca tünel, mevzi ve benzeri tahkimatın da bir bütün halinde ele alınıp bunların tamamının tahrip edilmesi konusunda ABD’li muhataplarımızla anlaştılar. Buna ilaveten Türk ve ABD Silahlı Kuvvetleri arasında istihbarat değişimi yapılacak.

- Ülkemizin güneyinde, Suriye’nin kuzeyinde hiçbir şekilde bir terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak, TSK olarak B planımız da C planımız da var. Bizim iyi niyetle, müttefiklik, stratejik ortaklık ruhuyla yapmaya çalıştığımız bu faaliyet herhangi bir şekilde akamete uğrarsa, buna karşı bizim de kendi başımıza hareket edeceğimizin herkes tarafından bilinmesini istiyoruz.



Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları Şanlıurfa’ya gitti. Akar ve TSK’nın komuta kademesinin bölgedeki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunacağı öğrenildi. Öte yandan Millî Savunma Bakanlığı’nca Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge tesisine yönelik çalışmalar kapsamında, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki ABD’li askerî heyetin, Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı’nı ziyaret ettiği açıklandı.