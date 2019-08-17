Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğüne bağlı istihbarat ve TEM şubelerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmada, Samsun’da firari olarak aranan, örgüte müzahir bankalarda artıran hesap hareketi olan, örgüt içerisinde askeri öğrencilerden sorumlu askeri mahrem imam olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen, 'ByLock' kullanıcısı B.Ş ile örgüt içerisinde Büyük Bölge Talebe Mesulu ve örgüte müzahir yurtta müdür olarak faaliyet yürüten, ByLock kullanıcısı S.Ş, Yomra ilçesinde saklandıkları hücre evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların işlemleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülüyor.