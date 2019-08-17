Kaldırımbaşı sapağında meydana gelen kazada, otobüs şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. İstanbul Esenler'e doğru hareket ettiği bildirilen otobüs, elektrik direğine çarparak devrildi. Şu ana kadar 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı. Çok sayıda yaralının da olduğu kaza sebebiyle bölgeye ambulanslar sevk edildi. Yaralıların bölgedeki hastanelere sevki sürüyor.
Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü çok sayıda yaralı
17.08.2019 - 11:44 | Son Güncelleme: 17.08.2019 - 12:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'nin Biga ilçesinde yolcu otobüsü elektrik direğine çarparak yan yatarken, bir kişi hayatını kaybetti. İlk bilgilere göre çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : çanakkale,yolcu,otobüs,
644304 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/644304.aspx
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