9 FETÖ üyesi Muğla'nın Bodrum ilçesinden tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. 9 şüphelinin 6'sının FETÖ üyesi olmaktan arandığı, 3'ünün de yerel mahkemelerden ceza aldığı belirlendi.
9 FETÖ üyesi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
17.08.2019 - 14:24 | Son Güncelleme: 17.08.2019 - 14:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
9 FETÖ üyesi Muğla'nın Bodrum ilçesinden tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. 9 şüphelinin 6'sının FETÖ üyesi olmaktan arandığı, 3'ünün de yerel mahkemelerden ceza aldığı belirlendi.
Etiketler : 9 FETÖ üyesi,
644327 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/644327.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER