9 FETÖ üyesi Muğla'nın Bodrum ilçesinden tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. 9 şüphelinin 6'sının FETÖ üyesi olmaktan arandığı, 3'ünün de yerel mahkemelerden ceza aldığı belirlendi.