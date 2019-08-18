Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölge için Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Müşterek Harekât Merkezi’ni oluşturmaya yönelik çalışmalar sürüyor. Müşterek Harekât Merkezi’nin tam kapasiteyle çalışmaya başlamasına sayılı günler kala, günlerdir Akçakale’deki 3’üncü Hudut Alay Komutanlığı’nda toplantılar yaparak, güvenli bölgede yürütülecek faaliyetleri belirlemeye çalışan Türk ve ABD askerleri, öğle saatlerinde sınır hattına geldi. Türk askerlerinin zırhlı araçlarla tedbir aldığı sınır hattına, 3 zırhlı araçla gelen iki ülkenin askeri yetkilileri, sınır hattında incelemeler yapmaya başladı. Sınır boyunca araçlarıyla ilerleyen askeri heyetin, incelemeler gerçekleştirdiği ve çeşitli değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.



ABD’den gelen 6 kişilik ilk askeri kafile, Akçakale’de 3’üncü Hudut Alay Komutanlığı’nda Türk askeri yetkililer ile birlikte Müşterek Harekât Merkezi’nin altyapı çalışmalarına yönelik faaliyete başlamıştı. Yapılan çalışmalarda iki ülke askerleri, oluşturulacak merkezin kritik fonksiyonlarını tesis etti ve altyapı çalışmalarını tamamladı.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, iki ülke askerlerinin Suriye’nin kuzeyinde koordineli tesis edeceği güvenli bölgeye ilişkin çalışmaların yürütüleceği Müşterek Harekât Merkezi’nin gelecek hafta tam kapasiteyle çalışmaya başlayacağını duyurmuştu.