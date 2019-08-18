Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde CHP İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Kılıçdaroğlu, “Dış politikada kan davası olmaz. Dış politika ülkelerin çıkarları üzerine inşa edilir. Bugün kavga ettiğinizle yarın tokalaşırsınız” diyerek şöyle devam etti:

“Dolayısıyla Suriye yönetimi ile süratli bir şekilde iş birliği yapılması lazım. Mısır’la barışılması lazım. Hangi gerekçe ile Mısır’la kavga ediyorsun. Doğu Akdeniz’de zengin petrol var. Doğal gaz yatakları var. Amerika orada, Yunanistan orada, Kıbrıs Rum Yönetimi orada, Mısır orada, Katar orada, hepsi orada. Bir tek devlet yok, Türkiye. Niye yok? Başarılı dış politika, niye yok, hangi gerekçelerle yok orada? Biz yeni bir siyaset anlayışını Türkiye’ye getiriyoruz. Gerginlikler üzerine kurulan bir siyaset anlayışı değil. Sorunların çözülmesi üzerine kurulan bir siyaset anlayışını.”



Sondaja ilk Fatih (üstte) başladı. Ankara, baskılara rağmen ikinci gemi Yavuz’u da bölgeye gönderdi.