Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’la Bakırköy’de bir restoranda bir araya geldi. Buluşmaya Selahattin Demirtaş’ın kız kardeşi olan avukat Aygün Demirtaş da katıldı. Dilek İmamoğlu, Demirtaş’a fular hediye etti. Buluşmaya ev sahipliği yapan Selvi Kılıçdaroğlu’nun, “Selahattin Bey’i ben insan olarak çok seviyorum, kendisiyle hiçbir zaman yüz yüze gelmedim ama hani hep yüreğimiz kendisiyle. Oğlumun da özellikle selamları var” dediği ifade edildi. İmamoğlu’nun ise “Buluşmalarımız siyasetin sert yüzünün yumuşamasına katkı sunacak” diye konuştuğu belirtildi.