Edinilen bilgilere göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık’ın Korubaşı köyü Yeşil Liman mevkisindeki zeytinlik alana operasyon düzenledi. Operasyonda yabancı uyruklu 31 mülteci yakaladı. Yakalanan mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Çanakkale’de 31 mülteci yakalandı
18.08.2019 - 16:49 | Son Güncelleme: 18.08.2019 - 16:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 31 mülteci yakalandı.
Etiketler : Çanakkale,
644559 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/644559.aspx
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