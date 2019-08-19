Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri FETÖ/PDY soruşturma kapsamında aranan M.Y.'nin Yurtbaşı beldesinde olduğunu belirledi. Jandarma Asayiş Timleri tarafından düzenlenen operasyonla şüpheli yakalandı. Hukuk Fakültesi mezunu olan ve avukatlık stajı yaptığı öğrenilen şüpheli hakkında Konya Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı bulunduğu bildirildi.

