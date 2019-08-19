Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen "4. Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni" programının ardından Ahlat'a geçen Dursun, buradaki incelemeleri sonrası işte bu açıklamaları yapmıştı.

Kültür Bakan Yardımcısı Dursun, trafik kazasında hayatını kaybetti Muş ve Bitlis'teki programlarının ardından Van'a gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Prof. Dr. Haluk Dursun, Salı günü Sultanahmet Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Dursun daha sonra, kara yoluyla Van'a hareket etti. Dursun'un içinde bulundu araç, Erciş ilçesine bağlı Bayramlı Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi. Kazada, Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yaralalılar ambulansla Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Haluk Dursun için başsağlığı mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için taziye mesajı yayımladı.