Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier'in girişimiyle Berlin'de Türkiye-Almanya Yapay Zeka Konferansı düzenlenecek.

Varank'ın onur konuğu olacağı konferansa, Türkiye'den çeşitli kamu ve sivil kuruluş temsilcilerinin yanı sıra yapay zekanın sanayide kullanılması konusunda çalışma yapan akademisyenler ve sektörün önemli isimleri de katılacak.

Ziyarete, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut da eşlik edecek.

"Yapay zeka" ve "dijital dönüşüm" başlıkları altında panellerin yer alacağı konferansın, iki ülke arasındaki bilimsel, sınai ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacak önemli bir platform olması öngörülüyor.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantılarında Türk ve Alman tarafların, sanayide akıllı sistemlerin kullanımı, yapay zeka ve endüstrinin dijital dönüşümü konularını ele almaları ve gelecekte iki ülkenin bu konularda birlikte çalışılabileceği alanların tespiti yönünde değerlendirmelerde bulunmaları planlanıyor.

Yatırımcılarla görüşmeler yapılacak

Varank ayrıca Berlin ziyareti kapsamında Max Planck ve Fraunhofer Enstitüsü gibi yapay zeka ve dijital dönüşüm konularında temel ve uygulamalı araştırmalarda Almanya'nın öncü kurumlarını ziyaret edecek.

Almanya'da faaliyet gösteren Türk bilim insanlarıyla da buluşacak olan Varank, Türk ve Alman yatırımcılarla görüşmeler yapacak.

Bakan Varank'ın ziyareti, 36 milyar dolara ulaşan dış ticaret hacmiyle Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı ve en büyük ihracat pazarı konumunda olan Almanya ile iş birliğinin geliştirilmesi, bu birlikteliğin yapay zeka ve dijital dönüşüm alanlarına da taşınması açısından önem taşıyor.