Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilebilmesi için gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyaları çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen Y.B.Ü., G.K. ve N.K.G. isimli şahıslar yapılan çalışmalar neticesinde gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin tamamlanması akabinde adli makamlara sevk edilecek.