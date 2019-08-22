Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kalın özetle şunları söyledi:

∂ (İdlib meselesi): Rejime ve ona destek veren Rusya Federasyonu’na ihlalleri sonlandırmaları yönünde çağrımızı tekrar etmek istiyorum.

∂ (Türk konvoyuna saldırı): Dokuzuncu gözlem noktasının kapatılması, başka noktaya kaydırılması söz konusu değil. Tümü bulundukları yerde faaliyet göstermeye devam edecek. Tepkilerimizi Rus tarafına ilettik. Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin ile bir telefon görüşmesi olacak.

∂ Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, 16 Eylül’de Ankara’da Rusya ve İran’ın katılımıyla üçlü zirve gerçekleştireceğiz.

∂ ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi hazırlığı yapıyoruz.

∂ (Güvenli bölge): Fiiliyattaki uygulaması, süreci ve kapsamıyla ilgili görüşmeler sürüyor. Ana çerçevede mutabık kaldığımızı ifade edebiliriz.

∂ Fırat’ın doğusunda Türk ve Amerikan askerleriyle ortak devriyeler yakın zamanda başlayacak.

∂ (Üç büyükşehire kayyum): Hükümetin ya da İçişleri Bakanlığımızın keyfi olarak aldığı kararlar değildir. Seçimlerin namusunun korunması, vatandaşın verdiği oyun demokratik kurallar çerçevesinde hayata, siyasete, yönetime yansıtılması için bu tedbirlerin alınması kaçınılmazdır. Aynı partiden ya da benzer siyasi görüşe sahip başka belediyeler de var ama buralarda doğrudan suça karışma, terör örgütüne yardım yataklık etme, destek olma gibi bir suç hâsıl olmadığı için bunlarla ilgili bir tedbir, tasarruf söz konusu olmamıştır.

∂ (Orman yangınları): Yangında hasar gören orman arazilerinin imara açılması Anayasa’ya aykırıdır. Böyle bir şey asla söz konusu değildir.

∂ Önümüzdeki aylarda enflasyonda belirgin bir düşüşün yaşanmasını öngörüyoruz. Bunun istihdama da olumlu yansımaları olacaktır.