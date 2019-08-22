Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soylu ,"3 Belediye başkanını görevden aldık. Kanunların verdiği yetkiyi, yine kanunların verdiği sorumluluğu yerine getirmek için kullandık. Yanlış hiçbir şey yapmadık."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevden alınan Mardin, Van ve Diyarbakır'ın sözde belediye başkanları için, “Seçilmişlikten başka bir şey söylemiyorlar. Seçilmişlik elbette ki değerlidir ancak demokrasi bir truva atı değildir. Seçimler de hukuk mahkemesi değildir. Suçu işleyip seçime girerek yasalar karşısında aklanamazsınız. Sandık ayrıdır, mahkeme ayrıdır” dedi.

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