Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yorgun olduğu gözlenen acılı anne Akar, Kürtçe yaptığı konuşmada, önceki gün başlattığı eylemi oğlu bulunana kadar sürdüreceğini söyledi. Hiçbir annenin evladının dağa gitmesini istemeyeceğini dile getiren Akar, “Çocuğum yanımda olsaydı benim ne işim olacaktı burada? Kim ister ki çocuğu dağa kaçırılsın? Ciğerim yanıyor. Çocuğum HDP il binasına gelip bir daha çıkmadı” dedi.

“HDP YENİ PLAN DEVREYE KOYDU”

Anne Akar, dün oğlu Mehmet’in terör örgütüne yakın bir ajansa verdiği iddia edilen röportajda yer alan ifadelerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Söz konusu haberde, oğlunun “Ailesince zorla evlendirilmek istendiği için evi terk ettiğine” yönelik ifadelerin doğru olmadığını aktaran Akar şöyle konuştu:

“Bu dönemde bir insan zorla evlendirilebilir mi? Zorla evlendirilmek istenen, nişanlısıyla buluşur mu? Oğlum kaybolmadan bir gün önce nişanlısıyla buluştu. Parkta gezip dolaşmışlar daha sonra nişanlısını eve bırakmış. HDP yeni plan devreye koydu. HDP’nin planı bu. İş bu boyuta ulaşınca şimdi de bu planı devreye koydular. Oğlum getirilmeden buradan kalkmayacağım. Bana oğlumu getirin. Bunlar iftiradır, oğlum getirilene kadar eylemimi sürdüreceğim.”

YAKINLARINDAN DESTEK GELDİ

Acılı anne Hacire Akar’a yakınları da destek verdi. Akar’ın yakını 10 kadın, öğleden sonra geldikleri parti binası önündeki oturma eylemine katıldı.