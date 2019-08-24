Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sondajlardan bihaber olan Kılıçdaroğlu’na “Orada bulunan Silahlı Kuvvetlerimize ait firkateynlerimizden tutunuz, oradaki 2 sondaj gemimiz, devasa ay yıldızlarla süslü olan sondaj gemilerimiz, sismik araştırma gemilerimizi tanımasını istiyorum. Demek ki Türk bayrağını bu da tanımıyor. Ama sana da bunu tanıtacağız. İstesen de istemesen de tanıtacağız” sözleriyle yüklenmişti.

Tepkiler üzerine dün açıklama yapan Kılıçdaroğlu, yanlış anlaşıldığını savunarak, “Ben diyorum ki Doğu Akdeniz’de Türkiye yalnızlığa mahkûm edildi. Vay efendim, ‘Sen bayrağı biliyor musun? Gemilerimiz var orada, tanımıyor musun?’ Sen meraklanma beyefendi, ben bayrağı senden çok daha iyi bilirim” dedi.