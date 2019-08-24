Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Çelik,1915 olaylarıyla ilgili olarak Ermeni kökenli bazı ABD vatandaşlarının, 2010’da Merkez Bankası, Ziraat Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti aleyhine “Davoyan” ve “Bakalyan” adlı davalar açtıklarını hatırlattı.

Çelik, mallarına el konulduğu ve haksız kazanç sağlandığı iddiasıyla Kaliforniya Bölge İdare Mahkemesi nezdinde açılan davaların 2013’te reddedildiğini söyledi.

Davacıların her iki davayı da temyiz ettiklerini hatırlatan Çelik, “Netice ülkemizin lehine sonuçlanmış oldu.” diye konuştu.

Bir soykırım ekonomisi olduğunu dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

“Bu soykırım ekonomisinin unsurları, diasporadaki bazı Ermeniler, sadece bundan besleniyorlar. Sürekli olarak çözümsüzlüğü tetiklemek, Türkiye ile ilişkilerin giderek daha kötü olmasını sağlamak üzere bir tutum içerisindeler. Bunlar fanatik çıkar gruplarıdır.”

Geçmişte karşılıklı olarak güven artırıcı adımların atılmasının gündeme geldiğini hatırlatan Çelik, “Maalesef o zaman Ermenistan Anayasa Mahkemesi bunu veto etti. Dolayısıyla bu meselenin siyaset, mahkemelerin konusu olmaktan çıkarılması bakımından da sembol bir karardır, bu kararı yerinde buluyoruz. Umarız ki bu mahkeme kararı dünyanın çeşitli yerlerindeki bu girişimlere karşı da örnek olur” dedi.