Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalçın, genelgede, Türklerin Anadolu’yu ebedi yurt edinmesine vesile olan Malazgirt Zaferi’nin, her yıl olduğu gibi bu yıl da görkemli törenlerle kutlanacağını belirtti.

Malazgirt Zaferi’nin 948’inci yıl dönümü dolayısıyla 26 Ağustos’ta Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılacak resmi kutlamalara, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de katılacağını kaydeden Yalçın, “Malazgirt Zaferi’ni kutlama ve anma törenlerine öteden beri rağbet eden camiamız, parti mensupları ve teşkilatlarımızın, Sayın Genel Başkanımızın bu defaki iştiraki dolayısıyla daha büyük bir kalabalıkla tören alanında yer alacakları düşünülmektedir. Milletimizin bütün fertlerinin heyecan ve coşku içinde katılacağı, devletin her kademesinin temsil edileceği zafer kutlamaları sırasında parti bayrak, amblem ve flamaları bulundurulmayacak, sadece Türk bayrağı taşınacaktır. Kutlamalar sırasında Malazgirt Zaferi’nin izhar ettiği kucaklayıcı atmosfere yaraşır bir biçimde, disiplin içinde hareket edilecek, Milliyetçi Hareket Partisini ve Ülkücü Hareketi yansıtan sloganlar atılmayacaktır.”