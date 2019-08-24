Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'de önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Geçtiğimiz 17 yılda Rize’de 18 katrilyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Sağlıkta 10’u hastane olmak üzere 28 tesisi sizlerin hizmetine sunduk. Rize'de 800 yataklı bir şehir hastanesi yapmak için çalışmalarımız sürüyor. İhalenin ardından hızla yapımına başlıyoruz. Havalimanıyla ilgili gerekli değerlendirmeyi yaptık, 1,5 yıl içinde bitirip hizmetine sunacağız."

"Türkiye Doğu Akdeniz’de hem kendi menfaatleri hem de KKTC’nin haklarını savunuyor, bundan daha milli mesele olabilir mi?"

"İstanbul'u sel bastı, beyefendi tatilde. Daha dün bir bugün iki. Ben başbakanlığımda da cumhurbaşkanlığımda da böyle tatil yapamadım"

"Doğu Akdeniz'de petrol veya doğalgaz bulduğumuzda, bugün ülkemize karşı ileri geri konuşanların hepsi kapımızda sıraya girecek"

"İnşallah bir sonraki seçimde Türkiye'nin istisnasız tüm şehirlerini yıkım değil inşa belediyeciliğiyle tanıştıracağız."

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