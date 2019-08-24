Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Rize İl Teşkilatı'nın programında konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

İçerden ve dışardan gelen nifak girişimlerine rağmen Yenikapı ruhunu MHP ile birlikte diri tutmayı başardık. Cumhur İttifakı Türkiye'nin bekasının istikbalinin garantörü olmuştur. Ülkemiz iç ve dış politikada siyasi tarihin en kritik mücadelelerini vermektedir.

Dönem fedakarlık, uzlaşma, basiret ve ferasetle davranma dönemidir. Önce Millet diye n herkesle beraber hareket etmeye hazırız. Bu şuurla hareket eden herkese kapımız açıktır. Vatanımızın bekasına yönelik her türlü iç ve dış tehdidi bertaraf etmekte kararlıyız.

AK Parti ve Cumhur İttifakı tehditlerin önündeki en büyük engeldir. Bu harekete gönlünü veren, yüreğini ortaya koyan herkese bir kez daha muhabbetlerimi gönderiyorum.

Bir siyasetçi için milletin sevdasından teveccühünden daha büyük bir bahtiyarlık yoktur.

17 yılı iktidar olmak üzere tam 18 senedir, Türkiye'ye hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Hamdolsun bugün gönül rahatlığıyla 'Hiçbir şey eskisi gibi değil' diyebiliyoruz. Bugün 18 yıl önce ile kıyas edilemeyecek bir Türkiye var. Türkiye artık kendi ayakları üzerinde duruyor.

Enerji alanında birilerinin kapısında dilenci olmayacağız. Bugün Ege'd, Doğu Akdeniz'de haklarını savunan, donanması güçlü bir Türkiye var.

AK Parti iktidarıyla beraber ülkemiz, menzilinde barış ve kardeşliğin olduğu yeni bir yola girmiştir. Seçilmiş olmak hiç kimseye suç işleme özgürlüğü tanımaz. Hangi partiden olursa olsun. Şayet ortada göz göre göre işlenen bir suç varsa, devletin görevi buna müdahale etmektir.

Eğer niyet hayır olmazsa, akıbet hayır olmaz. Bunların niyeti farklı. Ülkemizde 82 milyonu tüm renkleriyle kucaklayan tek parti AK Parti'dir.

Altını çizerek ifade etmek isterim ki 'önce millet, önce memleket' diyen herkesle çalışmaya hazırız. Mesele vatansa gerisi teferruattır