Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un babası Ahmet Bulut ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Emine Bulut'un menfur bir cinayet sonucu hayatını kaybetmesinden dolayı duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi ve aileye başsağlığı dileklerini ileterek failin hak ettiği cezayı alması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için gerekenlerin yapılacağını belirtti.