Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un babası Ahmet Bulut ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Emine Bulut'un menfur bir cinayet sonucu hayatını kaybetmesinden dolayı duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi ve aileye başsağlığı dileklerini ileterek failin hak ettiği cezayı alması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için gerekenlerin yapılacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Bulut'un babasıyla görüştü
25.08.2019 - 01:20 | Son Güncelleme: 25.08.2019 - 01:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un babasıyla telefonda görüşerek başsağlığı diledi.
Etiketler : erdoğan,haberler,emine bulut,
646117 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/646117.aspx
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