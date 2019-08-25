Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanya’ya 35, Gazipaşa’ya 15 kilometre mesafedeki Aysultan Kadınlar Plajı ‘teknik eksiklikler’ gerekçe gösterilerek bu yıl açılmadı. AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, belediyenin bilerek plajı gündemine almadığını ve geciktirdiğini iddia etti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek adına açıklama yapan Avukat Müge Gezginci ise “Muhittin Böcek’in göreve başlamasından 40 gün sonra, Aysultan Kadınlar Plajı’nın sözleşmesi sonra ermiştir. Antalya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, sözleşme süresinin 3 yıl uzatılması için başvuruda bulunulmuştur. Antalya Valiliği de kiralama talebi dosyasını Çevre ve Şehircilik Bakanlığına teslim etmiştir” açıklamasını yaptı. Büyükşehir Belediyesi plajın seneye açılıp açılmayacağı hakkında da garanti vermiyor.



HERKES KULLANIYOR

Topu bakanlığa atan CHP’li Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sarısu’daki kadınlar plajında da hizmetleri sınırlandırdı. Plajı kullanan kadınlar, “Önceki yıllarda harika hizmetler vardı ve ücretsizdi. Bu sene şemsiye ve şezlongu paralı hâle getirdiler. Menderes Türel, kadınlar plajından iki tane daha yapılacağının sözünü vermişti. Anlaşılan belediye mevcutları da kapatmak istiyor. Burasını sadece başörtülü kadınların kullandığı şeklinde bir düşünce var. Hayır, başı açık olup rahatça güneşlenmek ve denize girmek isteyen çok sayıda kadın mevcut” dediler.



“MÜSAADE EDİN, GİRELİM”

Üç sene önce plaj açıldığında CHP’lilerin plajın kapatılması için eylem yaptıklarını hatırlatan kadınlar “Kaş’tan Kemer’e, Manavgat’tan Alanya’ya 600 kilometrelik kıyı şeridi plajlarla dolu. Ancak belediye, üç beş kilometrelik plajı bize çok görüyor. Belediye Başkanı Muhittin Bey ve CHP’liler özgürlüğünü yaşamak isteyenlere müsaade etmelidir. Kadınlar plajı hakkımızdır, gasbedilmesine rızamız yoktur” ifadesini kullandı.