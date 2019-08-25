Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-3 Operasyonu’nun önceki gün başlatıldığı kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Operasyon, hudut güvenliğini ileriden sağlamak, Sinat-Haftanin bölgesinde bulunan teröristleri ve kullandıkları mağara, sığınakları imha etmek maksadıyla icra edilmektedir.

Hava Kuvvetleri uçakları, Kara Havacılık unsurları, SİHA/İHA ve Fırtına obüsleri ile desteklenen operasyon planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.” Bu arada Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla 4, Hakkari-Şemdinli kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 3, Siirt’in Baykan ilçesi kırsalındaki operasyonda ise 2 terörist öldürüldü.



HENDEKLER KAPATILIYOR

Suriye’nin Türkiye sınırındaki Rasulayn ilçesinde PKK/PYD’li teröristler tarafından kazılan tünel ve hendekler, ABD askerleri gözetiminde iş makineleriyle kapatılıyor.