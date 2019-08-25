Millî Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-3 Operasyonu’nun önceki gün başlatıldığı kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Operasyon, hudut güvenliğini ileriden sağlamak, Sinat-Haftanin bölgesinde bulunan teröristleri ve kullandıkları mağara, sığınakları imha etmek maksadıyla icra edilmektedir.
Hava Kuvvetleri uçakları, Kara Havacılık unsurları, SİHA/İHA ve Fırtına obüsleri ile desteklenen operasyon planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.” Bu arada Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla 4, Hakkari-Şemdinli kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 3, Siirt’in Baykan ilçesi kırsalındaki operasyonda ise 2 terörist öldürüldü.
HENDEKLER KAPATILIYOR
Suriye’nin Türkiye sınırındaki Rasulayn ilçesinde PKK/PYD’li teröristler tarafından kazılan tünel ve hendekler, ABD askerleri gözetiminde iş makineleriyle kapatılıyor.
Irak’ın kuzeyine üçüncü “Pençe”
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekâtı’nın üçüncü aşamasına başladı. Mehmetçiğin bu defa hedefi Sinat-Haftanin bölgesindeki terör hedefleri.
Millî Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-3 Operasyonu’nun önceki gün başlatıldığı kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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