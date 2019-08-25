Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile 21 Ağustos’taki telefon görüşmesinde güvenli bölgeye ilişkin planın birinci aşamasının başlamasına yönelik mutabakata varıldığını hatırlattı. Akar, şunları söyledi: “Birleşik Müşterek Harekât Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladı. Merkezin komutası Türk ve ABD’li birer general tarafından yürütülüyor. Birinci safha faaliyetleri ile ilgili sahada uygulamalara geçildi. Bu kapsamda 14 Ağustos’ta ilk İHA uçtu. İlk ortak helikopter uçuşu bugün (dün) öğleden sonra yapıldı. Ayrıca teröristlere ait mevzilerin ve tahkimatın tahribine de başlandı.”

İdlib’de yaşananlara da değinen Akar, “Gözlem noktalarımız kendilerine verilen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmeye devam ediyor. Gözlem noktalarımıza veya oradaki varlığımıza yönelik herhangi bir saldırı olması durumunda meşru müdafaa hakkımızı sonuna kadar kullanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.



TEMİZLİK SÜRÜYOR

Bakan Akar, terör örgütüyle mücadelenin artan bir kararlılık ve tempoda devam ettiğini ifade ederek şöyle konuştu: “Pençe-3 Operasyonu planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Teröristlerin teslim olmaktan ve bu işten vazgeçmekten başka şansları yok. Komandolarımız, Mehmetçik teröristlerin inlerine girmeyi ve buraları tek tek temizlemeyi sürdürüyor.”