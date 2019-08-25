Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anne Akar’ın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı ve ailedeki kadınların desteğiyle sürdürdüğü eylem İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin HDP’lilerce dağa kaçırılan Mehmet Akar’a ulaşmasının ardından son buldu. Parti binası önüne gelen polis ekibi, Mehmet Akar’ın emniyette olduğu bilgisini anne Hacire Akar’a verdi. Anne Akar, oğlu ile ifade işlemi için götürüldüğü İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde görüştü. Bunun ardından oturma eylemine katılan aileye mensup diğer kadınlar da HDP İl Başkanlığı önünden ayrıldı.



Bu arada Akar ve ona destek veren kadınlar, HDP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Sait Demir’in de aralarında bulunduğu bir grup partilinin saldırısına uğradı. Gerginlik polisin müdahalesiyle son buldu. Mehmet Akar’ın söylediği iddia edilen “Zorla evlendirmek istediler kaçtım” sözü ise asılsız çıktı.