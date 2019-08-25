Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine hava harekatları gerçekleştirildi.Silah mevzi, sığınak ve barınakların vurulduğu operasyonda, 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.