Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine hava harekatları gerçekleştirildi.Silah mevzi, sığınak ve barınakların vurulduğu operasyonda, 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Pençe-3 Harekatı kapsamında 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
25.08.2019 - 08:58 | Son Güncelleme: 25.08.2019 - 09:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pençe-3 Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine yönelik hava harekatında 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Haftanin bölgesi,hava harekat,PKK,terörist,
646167 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/646167.aspx
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