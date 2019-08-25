Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ankara, akşam saatlerinde depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 21.55'de merkez üssü Ankara'nın Yenimahalle ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7.06 kilometre altında meydana gelen deprem Ankara'nın birçok ilçesinde hissedildi. (ME
Son dakika: Ankara'da 3,5 büyüklüğünde deprem (Son depremler)
25.08.2019 - 22:01 | Son Güncelleme: 25.08.2019 - 22:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : ankara,deprem,son depremler,
646296 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/646296.aspx
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