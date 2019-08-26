Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sofuoğlu, uzun zamandır motosikletle Türkiye turu yapmak istediğini, ikna ettiği iki arkadaşıyla yola çıktığını söyledi. Tur sırasında küçükten büyüğe herkesin ilgisiyle karşılaştığını aktaran Sofuoğlu, birçok il, ilçe ve köyde insanlarla buluşmanın çok verimli olduğunu kaydetti. Sofuoğlu, “Sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da bizi takip eden, seven ya da Türkiye’yi merak eden birçok insan var. Onların da görmeleri için esasında daha çok paylaşım yaptım. 100’e yakın ilçe gezdik” dedi.