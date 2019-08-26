Sofuoğlu, uzun zamandır motosikletle Türkiye turu yapmak istediğini, ikna ettiği iki arkadaşıyla yola çıktığını söyledi. Tur sırasında küçükten büyüğe herkesin ilgisiyle karşılaştığını aktaran Sofuoğlu, birçok il, ilçe ve köyde insanlarla buluşmanın çok verimli olduğunu kaydetti. Sofuoğlu, “Sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da bizi takip eden, seven ya da Türkiye’yi merak eden birçok insan var. Onların da görmeleri için esasında daha çok paylaşım yaptım. 100’e yakın ilçe gezdik” dedi.
Motosikletiyle Türkiye turu için gaza bastı
26.08.2019 - 02:59 | Son Güncelleme: 26.08.2019 - 03:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Motosikletiyle çıktığı Türkiye turunda bir haftada yaklaşık 4 bin kilometre yol katederek birçok şehri ve ilçeyi gezme fırsatı bulan AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu eski millî motosikletçi Kenan Sofuoğlu, gittiği yerlerden yaptığı paylaşımlarla ülkenin güzelliklerini farklı kitlelere ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyor.
Etiketler : kenan sofuoğlu,kenan sofuoğlu türkiye,
646337 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/646337.aspx
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