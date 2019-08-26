Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Malazgirt zaferinin ülkemiz ve milletimiz için kutlu ve mübarek olmasını diliyorum. Demiri demirle dövenlerin, Anadolu'yu aşkla yoğuranların destanına şahitlik etmek için bir kez daha Ahlat'tayız. Cesaretleriyle Anadolu'yu bize vatan kılan şehitlerimizin her birine Allah'tan mağfiret diliyorum.

Geçen hafta elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Ahmet Haluk Dursun hocamız "Ahlat'ı görmeden tarihi anlayamazsınız" derdi. Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmama vazifesini de verdi. Haluk Hoca bizler de devlet sivil toplum olarak senin emanetine sahip çıkıp, Dicle ve Fırat'ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız.

Evlatlarımıza tarih şuuru kazandırmak konusunda hala büyük eksikliklerimiz var. Gençler, Ahlat'ı Malazgirt'i yeterince tanımıyor. Malazgirt'i Ahlat'ı görmeden "Türkiye'yi tanıyorum" demeyin. Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi'nden önce son otağını burada kurmuştur.

Ahlat'ın her köşesinden tarih fışkırıyor. Tarihimizi 1923'ten başlatan zihniyet maalesef Ahlat'a gereken önemi vermedi. Ahlat'ı ihmal etti. Tüm birikimine rağmen Ahlat senelerce kaderine terk edilmiş bir şehirdi. Türk milletinin ruh kökü ile bağlantısını kesmek isteyenler Ahlat'ı görmezden geldi. Ahlat'ın kadim mirasının yakından tanınmasını sağlıyoruz.

Malazgirt Savaşı'nın yaşandığı bölgeyi milli park ilan ederek örnek bir yer haline getiriyoruz.

Ahlat'ta 10 dönüm arazi üzerine 1071 metrekare oturma alanına sahip bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kuruyoruz. Tarihi şehirlerimize nasıl sahip çıkıyorsak ecdad yadigarı ata sporlarımıza da sahip çıkacağız. 23 Ağustos'tan beri bu meydanda birbirinden güzel etkinlikler düzenlendi.

Dünya göçebe oyunlarının ev sahibi önümüzdeki yıl Türkiye olacak.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN BİZİMLE HEDEFLERİMİZ ARASINA GİRMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

O büyük destanın 948. yıl dönümünde Anadolu'nun ebedi ve ezeli yurdumuz olduğunu haykırıyoruz. Bize kefen biçenlerin heveslerini kursaklarında bırakmaya sürdüreceğiz. Hiç kimsenin bizi bölmesine, 82 milyonun fertleri arasına nifak tohumları ekmesine fırsat vermeyeceğiz. Terör örgütlerinin bizimle hedeflerimiz arasına girmesine müsaade etmeyeceğiz, yolumuza devam edeceğiz.