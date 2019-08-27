Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke

ANKARA

İdlib mutabakatını ihlal eden Esad rejimi bölgede saldırılarını yoğunlaştırırken, bölgedeki 9 numaralı TSK gözlem noktasının tehlikeye girmesi ve yeni bir göç dalgası Türkiye’yi harekete geçirdi. Bu kapsamda Ankara -Moskova hattında ‘acil diplomasi’ devreye girerken, geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün de Rus mevkidaşının davetlisi olarak Moskova’ya gidiyor.

İki liderin görüşmesinde kapsamlı bir şekilde İdlib’deki son gelişmeler, İdlib mutabakatı ve bundan son atılması gereken adımlar ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Esad rejiminin sivillere yönelik saldırılarından duyulan rahatsızlığı Putin’e ileteceği toplantıda, İdlib mutabakatına zarar veren adımlardan kaçınılması gerektiğine de vurgu yapılacak. İki liderin görüşmesinde ayrıca Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan ‘güvenli bölge’ konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın günübirlik Rusya ziyaretine; Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın eşlik edecek.

BÖLGEDE TANSİYON YÜKSEK

Esad’ın artan saldırıları İdlib’de tansiyon giderek yükseltirken, gözler bir kez daha bu bölgeye çevrildi. Geçtiğimiz hafta TSK’nın İdlib’de askeri konvoyunun vurulması bölgede gerilimi artırırken, Esad rejimine bağlı güçlerin TSK’nın 9 numaralı gözlem noktası Morek yakınlarındaki Han Şeyhun kasabasını kuşatmıştı. Bu kapsamda bölgedeki Türk askerine herhangi bir saldırıda “vur” emri verilirken, rejimin garantörü Rusya’ya da Esad’ı durdurması için gerekli uyarılar yapılmıştı.

ANKARA’DA DA GÖRÜŞECEKLER

Erdoğan ve Putin’in 16 Eylül’de de Suriye konulu 3’lü liderler zirvesi kapsamında Ankara’da bir kez daha bir araya gelmesi planlanıyor. Bu toplantı da başta Suriye olmak üzere özellikle İdlib’deki durum ve Suriye anayasa komitesi gibi konuların ele alınması bekleniyor.