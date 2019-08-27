Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Ümraniye Namık Kemal Mahallesi’ndeki bir evde önceki gün saat 22.00 sularında dehşet dolu anlar yaşandı. Şizofreni hastası inşaat mühendisi Emre Yaşar Hayal (26) ile müteahhitlik yapan babası İlyas Hüseyin Hayal arasında tartışma çıktı. Cinnet getiren genç, tabancayla ilk olarak babasını, ardından da ağabeyi Haluk Hayal’i (31) vurdu. Bu anlara tanık olan İncilay Hayal (55), kendisini odaya kilitledi. Öfkesi dinmeyen şahıs, odanın kapısını kırarak içeri girdi ve annesinin kafasına ateş etti. Daha sonra 16 yaşındaki kardeşi Doğukan Yunus Hayal’in peşine düşen zanlının elindeki silah tutukluk yaptı. Küçük kardeş bu sayede evden kaçarak hayatta kalmayı başardı. Şizofren genç ise beşinci kattaki dairelerinin balkonundan aşağı atladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptığı incelemede Emre Yaşar ile annesi İncilay ve ağabeyi Halûk’un öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan baba İlyas Hüseyin Hayal hastaneye, cenazeler de Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Katliamdan kurtulan Doğukan, kurumun önünde gözyaşı döktü. Otopsi işlemleri sonrası cenazeler aile yakınlarına teslim edildi. Üç kişi Ümraniye’de defnedildi. Bu arada Emre Yaşar Hayal’in daha önce bir hastanede tedavi altına alındığı, taburcu olduktan sonra ilaçlarını kullanmadığı belirtildi. Gencin, “Ailem beni öldürecek” deyip evdeki yemekleri yemediği ve dışarıdan sipariş verdiği ileri sürüldü. Ağabeyinin ise 15 gün önce nişanlandığı öğrenildi.