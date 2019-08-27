Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı jandarma özel harekat timlerince operasyon düzenlendi. Operasyonda, silahlı iki terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.