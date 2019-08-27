Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı jandarma özel harekat timlerince operasyon düzenlendi. Operasyonda, silahlı iki terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Tunceli'de iki terörist etkisiz hale getirildi
27.08.2019 - 09:47 | Son Güncelleme: 27.08.2019 - 10:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığından, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında jandarma özel harekat timlerince düzenlenen operasyonda iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,terörist,
646581 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/646581.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER