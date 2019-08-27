Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi TOKİ uygulama noktasında polis ekiplerince yapılan uygulamada 59 T 0208 plakalı ticari taksi durduruldu, içerisinde arama yapıldı. Aramada aracın sürücüsü Ö.D. isimli şahsın ayağının altında poşet içerisinde 16 adet fişek halinde, renk ve görünüm itibari ile bonzai olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, S.M.K. isimli şahsın yapılan üst aramasında, şahsın sağ iç cebinde 5 adet fişek halinde bonzai diye tabir edilen uyuşturucu madde tespit edildi. Diğer şahısların yapılan üst aramaları ve GBT kontrolünde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Cumhuriyet savcısı ile yapılan görüşme sonrasında M.A., M.R.T., Ö.D. ve S.M.K. isimli 4 şahıs gözaltına alındı.