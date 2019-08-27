Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminde, ikinci sevkiyat başladı. Sistemin parçalarını taşıyan Rus nakliye uçağı, Mürted'e indi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesinin 11 Nisan 2017'de imzalandığı hatırlatıldı.

Sözleşme kapsamında sistemin birinci batarya malzemelerinin intikalinin 12-25 Temmuz arasında tamamlandığı belirtilen açıklamada, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikaline bugün itibarıyla başlandı. İntikal faaliyeti takriben bir ay sürecektir" ifadelerine yer verildi.