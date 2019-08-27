Kurtuluş Mahallesi Nergis Sokağı'nda ikamet eden İsmail Tezgör’den (60) bir süredir haber alamayan komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen emniyet yetkilileri evde yaptığı incelemede İsmail Tezgör’ün cansız bedeniyle karşılaştı. Ölüm sebebi belli olmayan İsmail Tezgör'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla alakalı tahkikat devam ediyor.
Komşularının merak ettiği vatandaş evinde ölü bulundu
27.08.2019 - 14:24 | Son Güncelleme: 27.08.2019 - 14:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde komşularının bir süredir haber alamadığı vatandaş evinde ölü olarak bulundu.
Etiketler : bursa,
646637 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/646637.aspx
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