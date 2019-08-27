İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da 105. Dönem Kaymakamlık Kursu’nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, yurt içindeki terörist sayısının 600'ün altına düştüğünü söyledi.
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İçişleri Bakanı Soylu: Yurtiçindeki terörist sayısı 600'ün altına düştü
27.08.2019 - 14:29 | Son Güncelleme: 27.08.2019 - 14:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurtiçindeki terörist sayısının 600'ün altına düştüğünü söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da 105. Dönem Kaymakamlık Kursu’nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, yurt içindeki terörist sayısının 600'ün altına düştüğünü söyledi.
Kaynak: AA
Etiketler : soylu,
646638 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/646638.aspx
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