Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'na katılan ve alandaki stantları gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında 5'inci nesil Rus savaş uçağı SU-57'nin de bulunduğu uçak ve helikopterler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan ve Putin, fuar alanında uçak ve helikopterlerce sergilenen gösterileri de izledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin de yaptığı konuşmada, "Rusya'nın havacılık uzay alanındaki başarılarının, özellikle Türk misafirlerimiz olmak üzere bütün ortaklarımızın ilgisini çekeceğinden eminim. Bu da karşılıklı iş birliğimiz için yeni ufuklar açacak." dedi.

MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'na yoğun ilgi olduğuna dikkati çeken Putin, uçak endüstrisinin gelişmesinin uluslararası iş birliğine bağlı olduğuna dikkati çekti.