Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan zırhlı araç, iş makinesi ve mühimmat yüklü askeri tırlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa-Akçakale kara yolu üzerinden Akçakale ilçesine doğru gitti. Zırhlı araç ve iş makinelerinin Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi. 