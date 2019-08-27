Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan zırhlı araç, iş makinesi ve mühimmat yüklü askeri tırlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa-Akçakale kara yolu üzerinden Akçakale ilçesine doğru gitti. Zırhlı araç ve iş makinelerinin Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
Suriye sınırına askeri sevkiyat
27.08.2019 - 22:16 | Son Güncelleme: 27.08.2019 - 22:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere destek amacıyla zırhlı araç, iş makinesi ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : suriye,askeri sevkiyat,
646706 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/646706.aspx
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