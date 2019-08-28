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Aydın'da servis otobüsü tarlaya uçtu: Çok sayıda yaralı var
28.08.2019 - 16:46 | Son Güncelleme: 28.08.2019 - 16:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan servis otobüsü kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Alev alan otobüste başlayan yangın, tarım arazilerine sıçradı. Otobüste bulunan çok sayıda işçi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : aydın,servis otobüsü,tarla,kaza,yaralı,
646842 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/646842.aspx
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