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Bakan Çavuşoğlu: 'F-35'leri alamazsak yeni alternatifler ararız'
28.08.2019 - 19:19 | Son Güncelleme: 28.08.2019 - 20:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonyalı mevkidaşı Urmas Reinsalu ile Tallin’de düzenlediği ortak basın toplantısında, "Savaş uçağına ihtiyacımız var. F-35'leri alamazsak yeni alternatifler ararız." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,F 35,alternatif,uçak,açıklama,ABD,
646877 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/646877.aspx
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